ЄСПЛ визнав порушення Україною прав люстрованого екс-судді. Фото: capital.ua

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Європейський суд з прав людини визнав люстрацію екс-судді Верховного суду Ігоря Самсіна порушенням з боку України.

В ЄСПЛ заявили, що звільнення судді відповідно до закону України «Про очищення влади» призвело до порушення його прав. У суді вважають, що Україна порушила ст. 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) Європейської конвенції з прав людини. Про це 14 жовтня повідомила «Європейська правда» з посиланням на прес-службу суду.

Зазначається, що згідно з законом про люстрацію судді Верховного суду Ігорю Самсіну заборонили працювати на державній службі до кінця 2024 року, а його ім’я внесли до загальнодоступного Люстраційного реєстру. Також суддю позбавили пільг, пов’язаних із його виходом на пенсію, попри близькість до пенсійного віку. Це сталося через те, що його заява про відставку не розглядалася.

Суд постановив, що заходи, передбачені законом про люстрацію та накладені на заявника, не були необхідними в демократичному суспільстві. Рішення ЄСПС зобов’язує Україну виплатити Самсіну 5 тис. євро моральної шкоди та відшкодувати 1 тис. 500 євро судових витрат. Повідомляється, що суд не став виносити рішення щодо виплати матеріальної шкоди заявнику.

Як відомо, в Україні закон «Про очищення (люстрацію) влади» ухвалили з метою усунути негативні зрушення у держслужбі в період правління Януковича. Закон систематично застосовувався до певних категорій держслужбовців, які перебували на посадах у період з 2010 по 2014 рік.

Нагадаємо, у червні один із лідерів «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук поскаржився в Європейський суд із прав людини на українську владу. Підозрюваний у держзраді політик звинуватив чинну владу в політичній вмотивованості його справи, а також у грубому порушені права на справедливий суд.

Джерело: «Європейська правда»