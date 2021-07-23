ЄСПЛ відхилив перші вимоги РФ до України

ЄСПЛ відмовився застосовувати забезпечувальні заходи за скаргою РФ, фото: Рада адвокатів Київської області

https://racurs.ua/ua/n157843-iespl-vidhylyv-pershi-vymogy-rf-do-ukrayiny.html

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився застосовувати забезпечувальні заходи за нещодавно поданою скаргою РФ до України.

Уповноважений українського уряду у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Ліщини, суд присвоїв російській заяві проти України номер 36958/21.

«З важливого: Суд відмовив у застосуванні забезпечувальних заходів по Правилу 39 Регламенту. Як то кажуть північною мовою «что и требовалось доказать», — зазначив Ліщина.

У прес-службі ЄСПЛ зазначають, що незастосування Правила 39, яке регламентує забезпечувальні заходи, не становить «серйозного ризику заподіяння непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини».

З кумедного: заява подана російською мовою. Я не жартую! — додав заступник міністра.

Нещодавно Росія вперше в своїй історії подала міждержавну скаргу до ЄСПЛ на іншу державу — Україну.

У цій скарзі Росія, зокрема, просила ЄСПЛ відповідно до Правила 39 регламенту зобов’язати Україну: