ЕСПЧ отклонил первые требования РФ к Украине

ЕСПЧ отказался применять обеспечительные меры по жалобе РФ, фото: Совет адвокатов Киевской области

https://racurs.ua/n157843-espch-otklonil-pervye-trebovaniya-rf-k-ukraine.html

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался применять обеспечительные меры по недавно представленной жалобе РФ к Украине.

Уполномоченный украинского правительства по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лищины сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Лищины, суд присвоил российскому заявлению против Украины номер 36958/21.

Из важного: Суд отказал в применении обеспечительных мер по Правилу 39 Регламента. Как говорится на северном языке «что и требовалось доказать, — отметил Лещина.

В пресс-службе ЕСПЧ отмечают, что неприменение Правила 39, регламентирующего обеспечительные меры, не представляет «серьезного риска причинения непоправимого вреда основном праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека».

Из смешного: заявление подано на русском языке. Я не шучу! — добавил замминистра.

Недавно Россия впервые в своей истории подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ на другое государство — Украину.

В этой жалобе Россия, в частности, просила ЕСПЧ в соответствии с Правилом 39 Регламента обязать Украину: