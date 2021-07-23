Во время открытия Олимпиады в Токио, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n157842-olimpiada-2021-prohod-sbornoy-ukrainy-ne-pokazali-v-rf.html

Ракурс

Олимпийские игры в Японии начались с торжественной церемонии прохождения сборных, среди которых и сборная Украины, на Национальном стадионе в Токио. Однако на российском телевидении, на котором уже на протяжении многих лет Украина является одной из ведущих тем, прохождение украинских атлетов во время этой церемонии не показали.

В эфире российского «Первого канала», который транслировал эту церемонию, трансляцию прервали на рекламу непосредственно перед появлением на поле сборной Уганды, вслед за которой шли украинские спортсмены. Об этом сообщает агентство «РБК».

Отмечается, что на телеканале этот инцидент позже обосновали коммерческими причинами.

Парад спортсменов длится около двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз, — заявили в телеканале.



Напомним, на открытие Олимпиады в Токио впервые в истории украинский флаг несли двое спортсменов.

Источник: «РБК»