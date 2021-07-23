Під час відкриття Олімпіади в Токіо, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n157842-olimpiada-2021-prohid-zbirnoyi-ukrayiny-ne-pokazaly-u-rf.html

Ракурс

Олімпійські ігри в Японії розпочалися з урочистої церемонії проходження збірних, серед яких і збірна України, на Національному стадіоні в Токіо. Однак на російському телебаченні, на якому вже впродовж багатьох років Україна є однією з провідних тем, проходження українських атлетів під час цієї церемонії не показали.

В ефірі російського «Першого каналу», який транслював цю церемонію, трансляцію перервали на рекламу безпосередньо перед появою на полі збірної Уганди, слідом за якою йшли українські спортсмени. Про це повідомляє агентство «РБК».

Зазначається, що на телеканалі цей інцидент згодом обґрунтували комерційними причинами.

Парад спортсменів триває близько двох годин, для виконання комерційних зобов’язань його показ переривається рекламою кілька разів, — заявили в телеканалі.



Нагадаємо, на відкриття Олімпіади в Токіо вперше в історії український прапор несли двоє спортсменів.

Джерело: «РБК»

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