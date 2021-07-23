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Ракурс
На Пиренеях разоблачили подпольное производство сигарет, фото: ГПСУ

Украинцев эксплуатировали на подпольном производстве сигарет в Испании (ВИДЕО)

23 июл 2021, 17:55
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На Пиренеях ликвидировали масштабное нелегальное производство сигарет, на котором табачная мафия эксплуатировала украинцев.

Соответствующую операцию ALECRIN проводили представители Гражданской гвардии Испании и Нацгвардии Португалии в сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества OLAF, европейским агентством Евроюст, правоохранителями Румынии, Словакии и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что оперативники ГПСУ выявили факты вербовки жителей Львовщины, которые имеют опыт работы на табачной фабрике, на нелегальное производство в Евросоюз.

Информация от украинских пограничников помогла разоблачить трансграничную преступную группировку, — отмечают в ГПСУ.

В рамках операции ALECRIN с 22 мая по 16 июля в Испании и Португалии задержали 29 человек, среди которых граждане Испании, Португалии, Болгарии, а также гражданин Украины.

Всего были проведены 125 обысков, изъято сырье и средства на сумму 11,5 млн евро.


В частности, в испанском муниципалитете Мансанарес обнаружили подпольную линию по производству сигарет, на которой нелегально эксплуатировали 12 граждан Украины.

Источник: Ракурс


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