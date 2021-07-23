На Піренеях викрили підпільне виробництво сигарет, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n157841-ukrayinciv-ekspluatuvaly-na-pidpilnomu-vyrobnyctvi-sygaret-v-ispaniyi-video.html

Ракурс

На Піренеях ліквідували масштабне нелегальне виробництво сигарет, на якому тютюнова мафія експлуатувала українців.

Відповідну операцію ALECRIN проводили представники Цивільної гвардії Іспанії та Нацгвардії Португалії у співпраці з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству OLAF, європейським агентством Євроюст, правоохоронцями Румунії, Словаччини та України. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Зазначається, що оперативники ДПСУ виявили факти вербування жителів Львівщини, які мають досвід роботи на тютюновій фабриці, на нелегальне виробництво в Євросоюз.

Інформація від українських прикордонників допомогла викрити транскордонне злочинне угрупування, — зазначають у ДПСУ.

В межах операції ALECRIN з 22 травня по 16 липня в Іспанії та Португалії затримали 29 осіб, серед яких громадяни Іспанії, Португалії, Болгарії, а також громадянин України.

Загалом було проведено 125 обшуків, вилучено сировину та кошти на суму 11,5 млн євро.

Зокрема, в іспанському муніципалітеті Мансанарес виявили підпільну лінію з виробництва сигарет, на якій нелегально експлуатували 12 громадян України.