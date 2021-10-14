Осінні канікули через COVID-19 можуть продовжити до місяця. Фото: depo.ua

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Продовжити осінні канікули через пандемію коронавірусу можуть в Україні.

Школярам доведеться пробути вдома 3−4 тижні. Це станеться, якщо відповідне рішення щодо канікул приймуть Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти. Можливість продовження канікул пов’язано з епідеміологічною ситуацією через COVID-19. Про це 14 жовтня заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі «Українського радіо».

Скоріш за все вони канікули будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3−4 тижні, — зазначив він.

Головний санлікар додав, що 607 дітей лікуються від «ковіду» в стаціонарі. Хворі діти зайняли 21% від кількості ліжок для хворих на коронавірус, які були виділені на педіатричному напрямку. Кузін додав, що діти почали активніше хворіти. Зазначається, що клас зачиняють на умовний карантин, якщо виявляють хоч один випадок COVID-19.

Нагадаємо, Міністерство освіти й науки рекомендувало закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з понеділка, 18 жовтня. В МОН таке рішення ухвалили через стрімке зростання захворюваності на коронавірус по всій території України.

А в Київській міській державній адміністрації заявили, що діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком — з 25 жовтня, оскільки причин для їх дострокового початку немає.