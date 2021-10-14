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Ракурс
Зеленський прибув на Донбас з робочим візитом. Фото: ООС

Зеленський прибув на Донбас — стала відома причина поїздки на передову

14 жов 2021, 18:19
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Володимир Зеленський, президент України, 14 жовтня вирушив на Донбас.

У рамках робочої поїздки глава держави відвідає Луганську та Донецьку області. Він побуває на передових позиціях бійців Збройних сил України у районі проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомив Офіс президента.

Також на Банковій відзначили, що запланований візит Зеленського у Маріуполь. У цьому місті він візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Крім того, президент ознайомиться з об'єктами, які споруджують у межах програми «Велике будівництво».

Як відомо, 14 жовтня Зеленський, звертаючись до курсантів Луганського військового ліцею в день складання присяги на острові Хортиця заявив, що війна на Донбасі є викликом, який Україна має подолати заради миру в майбутньому. А в Запоріжжі глава держави провів робочий ланч з головами дипломатичних представництв країн «Великої сімки». З дипломатами він обговорив питання мирного врегулювання на Донбасі, реформи та трансформацію України.


Зеленський прибув на Донбас з робочим візитом. Фото: ООС

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив уряду повністю виплатити борги українським військовим. Міністерство оборони винне їм майже 1,5 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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