Зеленський прибув на Донбас з робочим візитом. Фото: ООС

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Володимир Зеленський, президент України, 14 жовтня вирушив на Донбас.

У рамках робочої поїздки глава держави відвідає Луганську та Донецьку області. Він побуває на передових позиціях бійців Збройних сил України у районі проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомив Офіс президента.

Також на Банковій відзначили, що запланований візит Зеленського у Маріуполь. У цьому місті він візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Крім того, президент ознайомиться з об'єктами, які споруджують у межах програми «Велике будівництво».

Як відомо, 14 жовтня Зеленський, звертаючись до курсантів Луганського військового ліцею в день складання присяги на острові Хортиця заявив, що війна на Донбасі є викликом, який Україна має подолати заради миру в майбутньому. А в Запоріжжі глава держави провів робочий ланч з головами дипломатичних представництв країн «Великої сімки». З дипломатами він обговорив питання мирного врегулювання на Донбасі, реформи та трансформацію України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив уряду повністю виплатити борги українським військовим. Міністерство оборони винне їм майже 1,5 млрд грн.