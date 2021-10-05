Стріляємо без узгодження з Києвом - командувач ООС про відкриття вогню, скріншот відео

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Командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Олександр Павлюк офіційно заявив, що військові на Донбасі можуть відкривати вогонь без узгодження з Києвом.

Таку заяву Павлюк зробив під час зустрічі з делегацією державних посадових осіб Естонської Республіки на Донбасі.

Павлюк розповів посадовцям з Естонії про безпекову ситуацію у районі проведення ООС, який впритул наближений до КПВВ. Вона контрольована ЗСУ, але провокації противника, за словами Павлюка, проводяться постійно — від чотирьох до 14 обстрілів на добу.

Чітко простежуються спроби противника провокаціями змусити нас стріляти у відповідь. У нас немає заборони на відкриття вогню. Кожен командир підрозділу має право на місці ухвалити рішення про застосування вогню у відповідь, аби вберегти життя та здоров’я своїх солдатів, — сказав український військовий.

Відзначимо, що це не перша така заява. В кінці вересня головком Збройних сил України Валерій Залужний зробив заяву про фактичний відхід України з укладеного в липні 2020 року перемир’я на Донбасі.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що українські захисники мають право відкривати вогонь, якщо є безпосередня загроза їхньому життю та здоров’ю, втрати позицій та територій.