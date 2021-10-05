За фейки про Голодомор в журналіста вимагають забрати Пулітцерівську премію

Пам'ятник жертвам Голодомору, фото: «Газета День»

https://racurs.ua/ua/n161198-za-feyky-pro-golodomor-v-jurnalista-vymagaut-zabraty-pulitcerivsku-premiu.html

Ракурс

Журналіста Вальтера Дюранті, який публічно заперечував Голодомор, закликають позбавити виданої йому у 1932 році за серію репортажів з СРСР для The New York Times Пулітцерівської премії.

Відповідну петицію на сайті Change.org зареєстрував Комітет США з визнання Голодомору геноцидом.

Пулітцерівська премія — це авторитетна і дуже бажана нагорода, що присуджується журналістам, які ставлять свою репутацію на карту, домагаючись правди. У випадку Дюранті вона була присуджена людині, який не дотримувалася журналістської етики або стандартів премії, а замість цього поширювала по всьому світу неправдиві відомості про тоталітарний режим, — наголошується на сторінці петиції.

Автори петиції наголошують, що сам Дюранті, публічно заперечуючи будь-який голод, у приватних розмовах визнавав злочини Сталіна, проте продовжував брехати, щоб мати доступ до радянського диктатора.

За злочини проти людства має бути відповідальність. Позбавлення Вальтера Дюранті Пулітцерівської премії стало б великим жестом спокути за кривди, вчинені газетою The New York Times і Радою з присудження Пулітцерівської премії, — наголошують автори петиції.



Наразі петиція зібрала вже 3,4 тис. з 5 тис. необхідних підписів.