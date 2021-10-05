Досьє Пандори — прем'єр Чехії покаявся за офшориhttps://racurs.ua/ua/n161197-dosie-pandory-premier-chehiyi-pokayavsya-cherez-ofshory.htmlРакурс
Досьє Пандори викликало скандал у всьому світі. Виявилося, що більшість політиків причетні до відмивання грошей через офшори.
Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш зізнався, що теж купував нерухомість у Франції через офшори, але це було до його політичної кар'єри. Про це він розповів у своєму Twitter.
Це було зроблено за рекомендацією ріелторської фірми, вона порадила купити це через адвоката. В цьому немає нічого нелегального. До того ж тоді, у 2009 році, я ще не займався політикою, — розповів він.
Політик уточнив, що зараз йому не належать ні офшорні фірми, ні нерухомість за межами Чехії. Також, за чеськими законами, у нього немає і колишньої фірми на території країни.
До цього він заявляв, що не купував нерухомість у Франції, заявивши, що «ніколи не робив нічого протизаконного», а саме досьє Пандори назвав «спробою впливу на результати майбутніх виборів».
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Москва відреагувала на розслідування Pandora Papers по відмиванню коштів російськими політиками. У Кремлі наголосили, що оприлюднені дані «лише демонструють роль США як найбільшого у світі офшору».