Прем'єр. Фото: Ізвестія

https://racurs.ua/ua/n161197-dosie-pandory-premier-chehiyi-pokayavsya-cherez-ofshory.html

Ракурс

Досьє Пандори викликало скандал у всьому світі. Виявилося, що більшість політиків причетні до відмивання грошей через офшори.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш зізнався, що теж купував нерухомість у Франції через офшори, але це було до його політичної кар'єри. Про це він розповів у своєму Twitter.

Це було зроблено за рекомендацією ріелторської фірми, вона порадила купити це через адвоката. В цьому немає нічого нелегального. До того ж тоді, у 2009 році, я ще не займався політикою, — розповів він.

Політик уточнив, що зараз йому не належать ні офшорні фірми, ні нерухомість за межами Чехії. Також, за чеськими законами, у нього немає і колишньої фірми на території країни.

До цього він заявляв, що не купував нерухомість у Франції, заявивши, що «ніколи не робив нічого протизаконного», а саме досьє Пандори назвав «спробою впливу на результати майбутніх виборів».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Москва відреагувала на розслідування Pandora Papers по відмиванню коштів російськими політиками. У Кремлі наголосили, що оприлюднені дані «лише демонструють роль США як найбільшого у світі офшору».