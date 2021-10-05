Першого кандидата на перехід у «червону» карантинну зону назвали у Раді

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Одесміськелектротранс

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Харківська область — перший кандидат на перехід до «помаранчевої» зони. Ця область лідирує майже за всіма показниками.

Найближчими днями зберуться обласні комісії з надзвичайних ситуацій, щоб визначити, чи посилювати карантинні обмеження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Радуцький наголошує, що минулої доби, 4 жовтня, в Україні було встановлено сумний рекорд зі смертності серед хворих на COVID-19 — померли 317 хворих, що є найбільшим показником з травня.

За словами Радуцького, показники «помаранчевої» зони спостерігаються вже у восьми регіонах України:

Житомирській області;

Закарпатській області;

Запорізькій області;

Рівненській області;

Сумській області;

Харківській області;

Херсонській області;

Чернівецькій області.

Показник завантаженості ліжок з киснем зростає щодня і загалом в Україні становить вже 50% (найбільше у Донецькій (66%), Запорізькій (64%) та Харківській (64%) областях).

На Харківщині почали розгортати лікарні другої хвилі для лікування коронавірусу, — зазначає Радуцький.

Водночас за останні тиждень в Україні на 60 тис. впали темпи вакцинації від коронавірусу: за минулий тиждень вакциновані 722 тис. осіб, за позаминулий — 783 тис. осіб.