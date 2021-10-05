Першого кандидата на перехід у «червону» карантинну зону назвали у Раді

Першого кандидата на перехід у «червону» карантинну зону назвали у Радіhttps://racurs.ua/ua/n161196-pershogo-kandydata-na-perehid-u-chervonu-karantynnu-zonu-nazvaly-u-radi.htmlРакурс
Харківська область — перший кандидат на перехід до «помаранчевої» зони. Ця область лідирує майже за всіма показниками.
Найближчими днями зберуться обласні комісії з надзвичайних ситуацій, щоб визначити, чи посилювати карантинні обмеження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Радуцький наголошує, що минулої доби, 4 жовтня, в Україні було встановлено сумний рекорд зі смертності серед хворих на COVID-19 — померли 317 хворих, що є найбільшим показником з травня.
За словами Радуцького, показники «помаранчевої» зони спостерігаються вже у восьми регіонах України:
- Житомирській області;
- Закарпатській області;
- Запорізькій області;
- Рівненській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Херсонській області;
- Чернівецькій області.
Показник завантаженості ліжок з киснем зростає щодня і загалом в Україні становить вже 50% (найбільше у Донецькій (66%), Запорізькій (64%) та Харківській (64%) областях).
На Харківщині почали розгортати лікарні другої хвилі для лікування коронавірусу, — зазначає Радуцький.
Водночас за останні тиждень в Україні на 60 тис. впали темпи вакцинації від коронавірусу: за минулий тиждень вакциновані 722 тис. осіб, за позаминулий — 783 тис. осіб.