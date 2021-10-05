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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Одесгорэлектротранс

Первого кандидата на переход в «красную» карантинную зону назвали в Раде

5 окт 2021, 14:44
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Харьковская область — первый кандидат на переход в «оранжевую» зону. Эта область лидирует почти по всем показателям.

В ближайшие дни соберутся областные комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы определить, усиливать ли карантинные ограничения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Радуцкий отмечает, что за прошедшие сутки, 4 октября, в Украине был установлен печальный рекорд по смертности среди больных COVID-19 — умерли 317 больных, что является наибольшим показателем с мая.

По словам Радуцкого, показатели «оранжевой» зоны наблюдаются уже в восьми регионах Украины:

  • Житомирской области;
  • Закарпатской области;
  • Запорожской области;
  • Ровенской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Херсонской области;
  • Черновицкой области.

Показатель загруженности коек с кислородом растет ежедневно и в целом в Украине составляет уже 50% (больше всего в Донецкой (66%), Запорожской (64%) и Харьковской (64%) областях).


На Харьковщине начали разворачивать больницы второй волны для лечения коронавируса, — отмечает Радуцкий.

В то же время за последние неделю в Украине на 60 тыс. упали темпы вакцинации от коронавируса: за прошедшую неделю вакцинировали 722 тыс. человек, за позапрошлую — 783 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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