Первого кандидата на переход в «красную» карантинную зону назвали в Раде

Первого кандидата на переход в «красную» карантинную зону назвали в Радеhttps://racurs.ua/n161196-pervogo-kandidata-na-perehod-v-krasnuu-karantinnuu-zonu-nazvali-v-rade.htmlРакурс
Харьковская область — первый кандидат на переход в «оранжевую» зону. Эта область лидирует почти по всем показателям.
В ближайшие дни соберутся областные комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы определить, усиливать ли карантинные ограничения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Радуцкий отмечает, что за прошедшие сутки, 4 октября, в Украине был установлен печальный рекорд по смертности среди больных COVID-19 — умерли 317 больных, что является наибольшим показателем с мая.
По словам Радуцкого, показатели «оранжевой» зоны наблюдаются уже в восьми регионах Украины:
- Житомирской области;
- Закарпатской области;
- Запорожской области;
- Ровенской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Херсонской области;
- Черновицкой области.
Показатель загруженности коек с кислородом растет ежедневно и в целом в Украине составляет уже 50% (больше всего в Донецкой (66%), Запорожской (64%) и Харьковской (64%) областях).
На Харьковщине начали разворачивать больницы второй волны для лечения коронавируса, — отмечает Радуцкий.
В то же время за последние неделю в Украине на 60 тыс. упали темпы вакцинации от коронавируса: за прошедшую неделю вакцинировали 722 тыс. человек, за позапрошлую — 783 тыс. человек.