Пытки. Фото: Gulag.net

https://racurs.ua/n161195-konveyer-nasiliya-v-set-vylojili-video-pytok-v-rossiyskih-turmah.html

Ракурс

В Российской Федерации людей жестоко пытают в тюрьмах для признаний в проступках, выбивания информации и для унижения человеческого достоинства, а затем снимают на видео.

Компроматом шантажируют заключенных и их близких. Масштабный видеоархив на 40 Гб удалось получить правозащитникам Gulagu.net.

Заключенных привязывают к кроватям так, чтобы ноги и ягодицы были разорваны вверх. В некоторых случаях в рот вставляют кляп, в других — просто прикрывают рот и фоном включают музыку. После этого привязанных насилуют.

Иногда это пытается сделать какой-то мужчина, личность которого не попадает в кадр. В других случаях в задний проход суют по спирали швабру, обмотанную скотчем или чем-то похожим на него. Затем изнасилованного спрашивают, все ли он понял, — рассказал правозащитник Владимир Осечкин.

По словам правозащитника, такие видеозаписи оперативники ФСИН делали для отчета высшим инстанциям вплоть до генералов. Как объясняет активист, через эти пытки прошли более 200 человек, из них только 40 попали на видео.

«Секретный» видеоархив спецслужб с записями пыток над осужденными удалось получить благодаря одному из заключенных, которого перевели в технический отдел. В архиве есть видео с камер наблюдения учреждений ФСИН из трех регионов — Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские военные инструкторы в Центральноафриканской республике (ЦАР) участвовали во внутреннем конфликте в стране и имеют отношение к убийствам и пыткам.

Источник: Gulagu.net