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Оппозиция дважды снимала Стефанчука на фоне хамства «слуг», скриншот видео
Оппозиция дважды снимала Стефанчука на фоне хамства «слуг» (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n161194-oppoziciya-dvajdy-snimala-stefanchuka-na-fone-hamstva-slug-foto-video.htmlРакурс
Верховная Рада 5 октября не начала рассмотрение повестки дня, поскольку половину дня занималась отставкой спикера Дмитрия Разумкова.
Дебаты были горячими, ведь оппозиция настаивала на том, что «Слуга народа» и два ее сателлиты — группы «Доверие» и «За будущее» — нарушили регламент, когда экстренно назначили рассмотрение отставки на 7 октября.
Заседание началось с перерыва, который инициировала СН. После этого Разумкова сначала отстранили на два дня от руководства заседаний, а затем назначили на четверг рассмотрение вопроса об отставке. Соответствующий вопрос включен в повестку дня Рады.
«Голос» и «Евросолидарность» настаивали на том, что в парламенте грубо нарушают регламент, потому что каждый народный депутат должен получить сначала от Счетной палаты за два дня до голосования финансовый отчет и отчет председателя парламента.
Об этом в своих выступлениях заявила Ирина Геращенко («ЕС») и Олег Макаров («Голос»).
Во время выступления Геращенко вспомнила, что «звезда у нас в стране одна — это Владимир Зеленский, который сегодня реализовал свою мечту и сияет на всех страницах мировых медиа как офшорный зеленый президент».
Такие слова вызвали возмущение части СН и несколько депутатов побежали к трибуне. Защищать своего представителя пришли и несколько коллег Геращенко из «Евросолидарности», поэтому ситуации с Гео Леросом, которого Николай Тищенко силой стащил с трибуны, удалось избежать.
Какие-то ноунеймы, чьи фамилии не помнят даже их жены, настолько они неяркие, пытаются мне мешать, — прокомментировала инцидент Геращенко.
Были претензии у «слуг» и к выступлению Макарова. Один из них проходил мимо коллеги, поднял руки вверх и что-то высказал Макарову.
Впоследствии народные депутаты дважды рассмотрели отстранения первого вице-спикера Руслана Стефанчука (именно он заменил Разумкова — «Ракурс») от ведения заседания парламента. Голосов для этого не хватило (менее 70 «за»).
Напомним, что отставку Разумкова могут проголосовать 7 октября. У Геращенко об избрании этой даты было свое объяснение.
7 октября — день рождения Путина. Зеленский и «слуги» дарят на блюдечке изнасилован ный украинский парламент. Сейчас здесь мы видим похороны парламентаризма. Разумков пожинает сейчас то, что он посеял. Потому что он привел продавцов собак, насильников, всех тех, кто девушек заказывал в сессионном зале. Это все его ответственность вместе с Зеленским, — заявила нардеп от «ЕС» с трибуны парламента.
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