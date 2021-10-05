Оппозиция дважды снимала Стефанчука на фоне хамства «слуг», скриншот видео

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Ракурс

Верховная Рада 5 октября не начала рассмотрение повестки дня, поскольку половину дня занималась отставкой спикера Дмитрия Разумкова.

Дебаты были горячими, ведь оппозиция настаивала на том, что «Слуга народа» и два ее сателлиты — группы «Доверие» и «За будущее» — нарушили регламент, когда экстренно назначили рассмотрение отставки на 7 октября.

Заседание началось с перерыва, который инициировала СН. После этого Разумкова сначала отстранили на два дня от руководства заседаний, а затем назначили на четверг рассмотрение вопроса об отставке. Соответствующий вопрос включен в повестку дня Рады.

«Голос» и «Евросолидарность» настаивали на том, что в парламенте грубо нарушают регламент, потому что каждый народный депутат должен получить сначала от Счетной палаты за два дня до голосования финансовый отчет и отчет председателя парламента.

Об этом в своих выступлениях заявила Ирина Геращенко («ЕС») и Олег Макаров («Голос»).

Во время выступления Геращенко вспомнила, что «звезда у нас в стране одна — это Владимир Зеленский, который сегодня реализовал свою мечту и сияет на всех страницах мировых медиа как офшорный зеленый президент».

Такие слова вызвали возмущение части СН и несколько депутатов побежали к трибуне. Защищать своего представителя пришли и несколько коллег Геращенко из «Евросолидарности», поэтому ситуации с Гео Леросом, которого Николай Тищенко силой стащил с трибуны, удалось избежать.

Какие-то ноунеймы, чьи фамилии не помнят даже их жены, настолько они неяркие, пытаются мне мешать, — прокомментировала инцидент Геращенко.

Были претензии у «слуг» и к выступлению Макарова. Один из них проходил мимо коллеги, поднял руки вверх и что-то высказал Макарову.

Впоследствии народные депутаты дважды рассмотрели отстранения первого вице-спикера Руслана Стефанчука (именно он заменил Разумкова — «Ракурс») от ведения заседания парламента. Голосов для этого не хватило (менее 70 «за»).

Напомним, что отставку Разумкова могут проголосовать 7 октября. У Геращенко об избрании этой даты было свое объяснение.