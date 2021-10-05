Повторный COVID-19 у невакцинированных фиксируют через три месяца

https://racurs.ua/n161193-povtornyy-covid-19-u-nevakcinirovannyh-fiksiruut-cherez-tri-mesyaca.html

Ракурс

Повторно заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 можно через три месяца после выздоровления в случае отсутствия вакцинации, поскольку после естественного заражения SARS-CoV-2 человек приобретает лишь кратковременный иммунитет от болезни.

Об этом говорится в исследовании ученых Йельского университета и Университета Северной Каролины, обнародованном в журнале The Lancet Microbe.

Ученые проанализировали шесть коронавирусов, которыми может заразиться человек. Согласно выводам, действие иммунной защиты после SARS-CoV-2 вдвое короче, чем после других эндемичных коронавирусов, которыми можно заразиться.

Повторное заражение может произойти спустя три месяца или раньше. Поэтому тем, кто был заражен естественным путем, следует сделать прививку. Предыдущая инфекция сама по себе может дать очень мало защиты от последующего заражения, — отметил профессор биостатистики Джеффри Таунсенд.

Инфицирование коронавирусом в эндемичных условиях у невакцинированных лиц с наибольшей вероятностью состоится в период с третьего по 63-й месяц после максимального иммунного ответа. В среднем этот показатель составляет 16 месяцев. В то же время появление новых штаммов коронавируса способствует сокращению сроков между заражениями.