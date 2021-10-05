Повторний COVID-19 у невакцинованих фіксують через три місяці

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Повторно заразитися коронавірусною інфекцією COVID-19 можна через три місяці після одужання у випадку відсутності вакцинації, оскільки після природного зараження SARS-CoV-2 людина здобуває лише короткочасний імунітет від хвороби.

Про це йдеться в дослідженні вчених Єльського університету та Університету Північної Кароліни, оприлюдненому у журналі The Lancet Microbe.

Науковці проаналізували шість коронавірусів, якими може заразитися людина. Згідно з висновками, імунний захист після SARS-CoV-2 удвічі коротший, ніж після інших ендемічних коронавірусів, якими можна інфікуватися.

Повторне зараження може відбутися за три місяці або раніше. Тому тим, хто був заражений природним шляхом, слід зробити щеплення. Попередня інфекція сама по собі може дати дуже мало захисту від наступного зараження, — зазначив професор біостатистики Джеффрі Таунсенд.

Інфікування коронавірусом в ендемічних умовах у невакцинованих осіб з найбільшою імовірністю відбудеться у період з третього по 63-й місяць після максимальної імунної відповіді. У середньому цей показник становить 16 місяців. Водночас поява нових штамів коронавірусу сприяє скороченню термінів між зараженнями.