Тисячі педофілів виявили у католицьких церквах Франції

У католицьких церква Франції виявили низку педофілів, фото: Asia Russia Daily

https://racurs.ua/ua/n161192-tysyachi-pedofiliv-vyyavyly-u-katolyckyh-cerkvah-franciyi.html

Ракурс

У Франції з 1950-х років служили, за мінімальною оцінкою, близько 3 тис. священиків-педофілів.

Це встановила незалежна комісія з розслідування випадків сексуального насильства у французькій церкви на основі свідчень колишніх учнів католицьких шкіл, які стали жертвами ґвалтівників, повідомляє агентство Fracne24.

Також комісія, яка працювала два з половиною роки використовувала дані церковних, судових та поліцейських архівів. Загалом у її звіті 2,5 тис. сторінок.

За оцінками, жертвами сексуального насильства у Французькій католицької церкви могли стати майже 216 тис. дітей.

Це жахливо, тому що співвідношення між 216 тис. і 3 тис. — це один ґвалтівник на 70 жертв. Це жахливо для французького суспільства, для католицької церкви, — наголошує глава асоціації жертв «Parler et Revivre» («Говори і живи знову») Олів'є Савіньяк,



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Джерело: Fracne24