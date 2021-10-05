Тысячи педофилов обнаружили в католических церквях Франции

В католических церквях Франции обнаружили ряд педофилов, фото: Asia Russia Daily

https://racurs.ua/n161192-tysyachi-pedofilov-obnarujili-v-katolicheskih-cerkvyah-francii.html

Ракурс

Во Франции с 1950-х годов служили, по минимальной оценке, около 3 тыс. священников-педофилов.

Это установила независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия во французской церкви на основе свидетельств бывших учеников католических школ, которые стали жертвами насильников, сообщает агентство Fracne24.

Также комиссия, которая работала два с половиной года использовала данные церковных, судебных и полицейских архивов. В целом в ее отчете 2,5 тыс. страниц.

По оценкам, жертвами сексуального насилия во Французской католической церкви могли стать почти 216 тыс. детей.

Это ужасно, потому что соотношение между 216 тыс. и 3 тыс. — это один насильник на 70 жертв. Это ужасно для французского общества, для католической церкви, — подчеркивает глава ассоциации жертв «Parler et Revivre» («Говори и живи снова») Оливье Савиньяк,

Напомним, на Буковине за многочисленные случаи развращения несовершеннолетних будут судить двух пенсионеров.