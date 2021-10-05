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Ракурс
Опозиція двічі знімала Стефанчука на тлі хамства “слуг”, скріншот відео

Опозиція двічі знімала Стефанчука на тлі хамства «слуг» (ФОТО, ВІДЕО)

5 жов 2021, 14:31
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Верховна Рада 5 жовтня не розпочала розгляд порядку денного, оскільки пів дня займалася відставкою спікера Дмитра Разумков.

Дебати були гарячими, адже опозиція наполягала на тому, що «Слуга народу» і два її сателіти — групи «Довіра» та «За майбутнє" - порушили регламент, коли екстрено призначили розгляд відставки на 7 жовтня.

Засідання розпочалося із перерви, яку ініціювала СН. Після цього Разумкова спочатку відсторонили на два дні від керівництва засідань, а потім призначили на четвер розгляд питання про відставку. Відповідне питання включили до порядку денного Ради.

Опозиція двічі знімала Стефанчука на тлі хамства “слуг”, скріншот відео

«Голос» та «Євросолідарність» наполягали на тому, що у парламенті грубо порушують регламенту, бо кожен народний депутат має отримати спочатку від Рахункової палати за два дні до голосування фінансовий звіт і звіт голови парламенту.

Про це у своїх виступах заявила Ірина Геращенко («ЄС») та Олег Макаров («Голос»).

Опозиція двічі знімала Стефанчука на тлі хамства “слуг”, скріншот відео

Під час виступу Геращенко пригадала, що «зірка у нас в країні одна — це Володимир Зеленський, який сьогодні реалізував свою мрію і сяє на всіх шпальтах світових медіа як офшорний зелений президент».

Такі слова викликали обурення частини СН і декілька депутатів побігли до трибуни. Захищати свого представника прийшли й кілька колег Геращенко з «Євросолідарності», тому ситуації із Гео Леросом, якого Микола Тищенко силоміць стягнув з трибуни, вдалося уникнути.

Опозиція двічі знімала Стефанчука на тлі хамства “слуг”, скріншот відео

Опозиція двічі знімала Стефанчука на тлі хамства “слуг”, скріншот відео

Якісь ноунейми, чиїх прізвищ не памятають навіть їхні дружини, настільки вони неяскраві, намагаються мені заважати, — прокоментувала інцидент Геращенко.

Мали претензії «слуги» і до виступу Макарова. Один з них проходив повз колегу, підняв руки догори і щось бубнів.

Опозиція двічі знімала Стефанчука на тлі хамства “слуг”, скріншот відео

Згодом народні депутати двічі розглянули відсторонення першого віце-спікера Руслана Стефанчука (саме він замінив Разумкова — «Ракурс») від ведення засідання парламенту. Голосів для цього забракло (менше 70 «за»).

Нагадаємо, що відставку Разумкова можуть проголосувати 7 жовтня. В Геращенко щодо обрання дати було своє пояснення.


7 жовтня — день народження Путіна. Зеленський і «слуги» дарують на блюдечці зґвалтований український парламент. Зараз тут ми бачимо похорони парламентаризму. Разумков пожинає зараз те, що він посіяв. Бо він привів продавців собак, ґвалтівників, всіх тих, хто дівчат замовляв у сесійній залі. Це все його відповідальність разом із Зеленським, — заявила нардеп від «ЄС» з трибуни парламента.

Джерело: Ракурс


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