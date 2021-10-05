Опозиція двічі знімала Стефанчука на тлі хамства «слуг» (ФОТО, ВІДЕО)

Опозиція двічі знімала Стефанчука на тлі хамства “слуг”, скріншот відео

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Ракурс

Верховна Рада 5 жовтня не розпочала розгляд порядку денного, оскільки пів дня займалася відставкою спікера Дмитра Разумков.

Дебати були гарячими, адже опозиція наполягала на тому, що «Слуга народу» і два її сателіти — групи «Довіра» та «За майбутнє" - порушили регламент, коли екстрено призначили розгляд відставки на 7 жовтня.

Засідання розпочалося із перерви, яку ініціювала СН. Після цього Разумкова спочатку відсторонили на два дні від керівництва засідань, а потім призначили на четвер розгляд питання про відставку. Відповідне питання включили до порядку денного Ради.

«Голос» та «Євросолідарність» наполягали на тому, що у парламенті грубо порушують регламенту, бо кожен народний депутат має отримати спочатку від Рахункової палати за два дні до голосування фінансовий звіт і звіт голови парламенту.

Про це у своїх виступах заявила Ірина Геращенко («ЄС») та Олег Макаров («Голос»).

Під час виступу Геращенко пригадала, що «зірка у нас в країні одна — це Володимир Зеленський, який сьогодні реалізував свою мрію і сяє на всіх шпальтах світових медіа як офшорний зелений президент».

Такі слова викликали обурення частини СН і декілька депутатів побігли до трибуни. Захищати свого представника прийшли й кілька колег Геращенко з «Євросолідарності», тому ситуації із Гео Леросом, якого Микола Тищенко силоміць стягнув з трибуни, вдалося уникнути.

Якісь ноунейми, чиїх прізвищ не памятають навіть їхні дружини, настільки вони неяскраві, намагаються мені заважати, — прокоментувала інцидент Геращенко.

Мали претензії «слуги» і до виступу Макарова. Один з них проходив повз колегу, підняв руки догори і щось бубнів.

Згодом народні депутати двічі розглянули відсторонення першого віце-спікера Руслана Стефанчука (саме він замінив Разумкова — «Ракурс») від ведення засідання парламенту. Голосів для цього забракло (менше 70 «за»).

Нагадаємо, що відставку Разумкова можуть проголосувати 7 жовтня. В Геращенко щодо обрання дати було своє пояснення.