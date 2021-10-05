Катування. Фото: gulag.met

https://racurs.ua/ua/n161195-konveier-nasyllya-u-mereji-vyklaly-video-tortur-u-rosiyskyh-turmah.html

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У Російській Федерації людей жорстоко катують у тюрмах задля зізнань у проступках, вибивання інформації та для приниження людської гідності, а потім знімають на відео.

Компроматом шантажують в’язнів та їхніх близьких. Масштабний відеоархів на 40 Гб вдалося дістати правозахисникам Gulagu. net.

Ув’язнених прив’язують до ліжок так, щоби ноги й сідниці були розірвані догори. У деяких випадках у рот вставляють кляп, в інших — просто прикривають рот і десь фоном включають музику. Після цього прив’язаних гвалтують.

Іноді це намагається зробити якийсь чоловік, особа якого не потрапляє в кадр. В інших випадках у задній прохід сують по спіралі швабру, обмотану скотчем або чимось схожим на нього. Потім зґвалтованого запитують, чи все він зрозумів, — розповів правозахисник Володимир Осечкін.

За словами правозахисника, такі відеозаписи оперативники ФСВП робили для звіту вищих інстанцій аж до генералів. Як пояснює активіст, через ці катування пройшли понад 200 осіб, з них лише 40 потрапили на відео.

«Секретний» відеоархів спецслужб із записами тортур над засудженими вдалося отримати завдяки одному з ув’язнених, якого перевели до технічного відділу. В архіві є відео з камер спостереження установ ФСВП із трьох регіонів — Іркутської, Саратовської і Володимирської областей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські військові інструктори в Центральноафриканській республіці (ЦАР) брали участь у внутрішньому конфлікті в країні та причетні до вбивств і тортур.

Джерело: Gulagu.net