Звинувачені у відмиванні грошей політики відреагували на дос'є Пандори. Фото: Web screenshot

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Ракурс

Москва відреагувала на розслідування Pandora Papers щодо відмивання коштів російськими політиками.

У Кремлі наголосили, що оприлюднені дані «лише демонструють роль США як найбільшого у світі офшору». Про це 4 жовтня заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Єдине, що дійсно впадає в очі, — це все-таки демонстрація того, яка ж держава є найбільшою в світі офшорною і податковою лакуною, — зазначив прес-секретар президента країни-агресора.

На звинувачення про офшори відреагував і король Йорданії Абдалла II. Монарх заперечив, що покупка ним житла за кордоном була незаконною. Як пише агентство Associated Press із посиланням на представників короля, інформація про елітне житло «не розголошується з міркувань безпеки й конфіденційності».

Чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що «не зробив нічого незаконного», і додав, що інформація про офшори з’явилася напередодні виборів в Чехії, запланованих на цей тиждень. Розслідувачі заявляли, що він до займаної посади завдяки офшорам купив за 15 млн дол. замок на Лазурному березі у Франції.

Колишній прем'єр Великої Британії Тоні Блер також прокоментував скандал. Витік даних свідчив, що Блер разом зі дружиною у 2017 році через офшори придбали офісну будівлю за 8,8 млн дол.

Вони завжди платили податки повністю і ніколи не використовували будь-які офшорні схеми ухилення від сплати податків, — заявив представник сім’ї Блера.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що влада проведе розслідування щодо всіх своїх громадян, згаданих в «архіві Пандори».

Як відомо, понад 650 репортерів з усього світу оприлюднили фінансові документи про приховане майно сотень світових лідерів. Новий витік даних отримав назву Pandora Papers.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оприлюднена Pandora Papers інформація не має жодного відношення до бюджетних грошей або державних посад. За його словами, журналісти лише підтвердили безумовне виконання президентом Володимиром Зеленським антикорупційних норм національного законодавства.

Джерела: ТАСС, Associated Press