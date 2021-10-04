Обвиняемые в отмывании денег политики отреагировали на досье Пандоры. Фото: Web screenshot

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Ракурс

Москва отреагировала на расследование Pandora Papers по отмыванию средств российскими политиками.

В Кремле подчеркнули, что обнародованные данные «лишь демонстрируют роль США как крупнейшего в мире офшора». Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Единственное, что действительно бросается в глаза — это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной, — отметил пресс-секретарь президента страны-агрессора.

На обвинения об офшорах отреагировал и король Иордании Абдалла II. Монарх возразил, что покупка им жилья за границей была незаконной. Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на представителей короля, информация об элитном жилье «не разглашается из соображений безопасности и конфиденциальности».

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что «не сделал ничего незаконного», и добавил, что информация об офшорах появилась накануне выборов в Чехии, запланированных на эту неделю. Расследователи заявляли, что он до занимаемой должности благодаря офшорам купил за 15 млн долл. замок на Лазурном Берегу во Франции.

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр также прокомментировал скандал. Утечка данных свидетельствовала, что Блэр вместе с женой в 2017 году через офшоры приобрели офисное здание за 8,8 млн долл.

Они всегда платили налоги полностью и никогда не использовали офшорные схемы уклонения от уплаты налогов, — заявил представитель семьи Блэра.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что власти проведут расследование в отношении всех своих граждан, упомянутых в «архиве Пандоры».

Как известно, более 650 репортеров со всего мира обнародовали финансовые документы о скрытом имуществе сотен мировых лидеров. Новая утечка данных получила название Pandora Papers.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обнародованная Pandora Papers информация не имеет никакого отношения к бюджетным деньгам или государственным должностям. По его словам, журналисты лишь подтвердили безусловное выполнение президентом Владимиром Зеленским антикоррупционных норм национального законодательства.

Источники: ТАСС, Associated Press