Ученые посчитали вес пластикового мусора в Средиземном море

Пластик. Фото: istock

https://racurs.ua/n161149-uchenye-poschitali-ves-plastikovogo-musora-v-sredizemnom-more.html

Ракурс

Экология в мире ухудшается — группа исследователей из Греции смоделировала процесс попадания пластиковых отходов в Средиземное море.

Оказалось, что в настоящее время в курортном регионе плавает около 3 тыс. 760 тонн пластика. Исследование опубликовали в журнале Frontiers in Marine Science.

Ученые отмечают, что из-за густонаселенной береговой линии и огромного количества туристов Средиземное море считается «горячей точкой загрязнения пластиком». Одновременно с этим Греция имеет высокий уровень разнообразия флоры и фауны, что делает природу уязвимой перед загрязнением.

Исследователи из Греческого центра морских исследований отследили пути и конечную судьбу мусора за период с 2010 по 2017 год. Оказалось, что общее годовое «поступление» пластмасс в море составляет приблизительно 17 тыс. 600 тонн, из которых 3 тыс. 760 тонн в настоящее время находятся в воде. Из общего числа 84% оказываются на пляжах, а остальные 16% попадают в толщу воды или оседают на морском дне.

Пластиковый мусор опасен не только сам по себе, но и из-за микропластмассы, которая отделяется от бутылок и прочих предметов со временем. На сегодня ученые находят следы микропластика в тканях многих морских животных, однако до сих пор мы не знаем, насколько вредно влияние такого загрязнения.

Напомним, ранее мы сообщали, что океаны планеты Земля становятся все более загрязненными отходами из пластмассы. Ежегодно в океаны попадает около 2,7 млн т пластика. Международная группа ученых, проанализировав данные, обнаружила, что до 80% всех пластмасс поступают в океан из городских районов Юго-Восточной Азии и Западной Африки через реки.