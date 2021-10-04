Вчені порахували вагу пластикового сміття в Середземному морі

Пластик. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161149-vcheni-porahuvaly-vagu-plastykovogo-smittya-v-seredzemnomu-mori.html

Ракурс

Екологія у світі погіршується — група дослідників із Греції змоделювала процес потрапляння пластикових відходів у Середземне море.

Виявилося, що в цей час у курортному регіоні плаває близько 3 тис. 760 тонн пластику. Дослідження було опубліковане в журналі Frontiers in Marine Science.

Вчені зазначають, що через густонаселену берегову лінію і величезну кількість туристів Середземне море вважається «гарячою точкою забруднення пластиком». Одночасно з цим Греція має високий рівень різноманіття флори і фауни, що робить природу вразливою перед забрудненням.

Дослідники з Грецького центру морських досліджень відстежили шляхи й кінцеву долю сміття за період із 2010 по 2017 рік. Виявилося, що загальний річний «вступ» пластмас у море становить приблизно 17 тис. 600 тонн, з яких 3 тис. 760 тонн зараз знаходяться у воді. Із загальної кількості 84% виявляються на пляжах, а решта 16% потрапляють у товщу води або осідають на морському дні.

Пластикове сміття небезпечне не тільки саме по собі, а й через мікропластмасу, яка відділяється від пляшок та інших предметів із часом. На сьогодні вчені знаходять сліди мікропластику в тканинах багатьох морських тварин, проте досі ми не знаємо, наскільки шкідливий вплив такого забруднення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що океани планети Земля стають усе більш забрудненими відходами з пластмаси. Щорічно в океани потрапляє близько 2,7 млн т пластика. Міжнародна група вчених, проаналізувавши дані, виявила, що до 80% всіх пластмас надходять в океан із міських районів Південно-Східної Азії й Західної Африки через річки.