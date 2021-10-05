Премьер. Фото: Известия

https://racurs.ua/n161197-dose-pandory-premer-chehii-raskayalsya-iz-za-ofshorov.html

Ракурс

Досье Пандоры вызвало скандал во всем мире. Оказалось, что большинство политиков причастны к отмыванию денег через офшоры.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признался, что тоже покупал недвижимость во Франции через офшоры, но это было до его политической карьеры. Об этом он рассказал в своем Twitter.

Это было сделано по рекомендации риелторской фирмы, она посоветовала купить это через адвоката. В этом нет ничего нелегального. К тому же тогда, в 2009 году, я еще не занимался политикой, — рассказал он.

Политик уточнил, что сейчас ему не принадлежат ни офшорные фирмы, ни недвижимость за пределами Чехии. Также, по чешским законам, у него нет и бывшей фирмы на территории страны.

До этого он заявлял, что не покупал недвижимость во Франции, заявив, что «никогда не делал ничего противозаконного», а само досье Пандоры назвал «попыткой влияния на результаты предстоящих выборов».

Напомним, ранее мы сообщали, что Москва отреагировала на расследование Pandora Papers по отмыванию средств российскими политиками. В Кремле подчеркнули, что обнародованные данные «лишь демонстрируют роль США как крупнейшего в мире офшора».