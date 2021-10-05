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Ракурс
Памятник жертвам Голодомора, фото: «Газета День»

За фейки о Голодоморе у журналиста требуют забрать Пулитцеровскую премию

5 окт 2021, 15:35
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Журналиста Вальтера Дюранти, который публично отрицал Голодомор, призывают лишить выданной ему в 1932 году за серию репортажей из СССР для The New York Times Пулитцеровской премии.

Соответствующую петицию на сайте Change.org зарегистрировал Комитет США по признанию Голодомора геноцидом.

Пулитцеровская премия — это авторитетная и очень желанная награда, присуждаемая журналистам, которые ставят свою репутацию на карту, добиваясь правды. В случае Дюранти она была присуждена человеку, который не придерживался журналистской этики или стандартов премии, а вместо этого распространял по всему миру ложные сведения о тоталитарном режиме, — подчеркивается на странице петиции.

Авторы петиции подчеркивают, что сам Дюранти, публично отрицая любой голод, в частных разговорах признавал преступления Сталина, однако продолжал врать, чтобы иметь доступ к советскому диктатору.

За преступления против человечества должна быть ответственность. Лишение Вальтера Дюранти Пулитцеровской премии стало бы большим жестом искупления за проступки, совершенные газетой The New York Times и Советом по присуждению Пулитцеровской премии, — подчеркивают авторы петиции.


В настоящее время петиция собрала уже 3,4 тыс. из 5 тыс. необходимых подписей.

Источник: Ракурс


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