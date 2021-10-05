Стреляем без согласования с Киевом — командующий ООС об открытии огня, скриншот видео

https://racurs.ua/n161199-strelyaem-bez-soglasovaniya-s-kievom-komanduuschiy-oos-ob-otkrytii-ognya-video.html

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Командующий операции Объединенных сил (ООС) Александр Павлюк официально заявил, что украинские военные на Донбассе могут открывать огонь без согласования с Киевом.

Такое заявление Павлюк сделал во время встречи с делегацией государственных должностных лиц Эстонской Республики на Донбассе.

Павлюк рассказал чиновникам из Эстонии о ситуации в районе проведения ООС возле КПВВ. Она контролируется ВСУ, но провокации противника, по словам Павлюка, осуществляются постоянно — от четырех до 14 обстрелов в сутки.

Четко прослеживаются попытки противника провокациями заставить нас стрелять в ответ. У нас нет запрета на открытие огня. Каждый командир подразделения имеет право на месте принять решение о применении огня в ответ, чтобы уберечь жизнь и здоровье своих солдат, — сказал украинский военный.

Отметим, что это не первое такое заявление. В конце сентября главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказалл о фактическом выходе Украины из заключенного в июле 2020 года перемирия на Донбассе.

Напомним, ранее командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что украинские защитники имеют право открывать огонь, если есть непосредственная угроза их жизни и здоровью, потери позиций и территорий.