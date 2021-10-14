Грибы могут смягчить развитие депрессии. Фото: dpsscn.gov.ua

https://racurs.ua/n161646-griby-mogut-pomoch-poborot-depressiu-uchenye.html

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Питательные вещества в грибах могут смягчить развитие депрессии, утверждают ученые медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания (США).

Исследователи изучили данные о диете и психическом здоровье, собранные более чем у 24 тыс. взрослых американцев в период с 2005 по 2016 год. Ученые выяснили, что у людей, которые ели грибы, была ниже вероятность развития депрессии. Также оказалось, что относительно высокое потребление грибов не давало явной дополнительной пользы. Об этом сообщает ресурс ScienceDaily.

Такое питательное качество грибов ученые объясняют тем, что они содержат эрготионеин — антиоксидант, который может защитить от повреждения клеток и тканей в организме. В ходе научной работы выяснилось, что антиоксиданты помогают избежать развития некоторых психических заболеваний, таких как шизофрения, биполярное расстройство и депрессия.

По словам ведущего исследователя Джибрил Ба, высокий уровень эрготионеина может снизить риск окислительного стресса, что также может уменьшить симптомы депрессии.

Кроме того, исследователи сообщили, что шампиньоны содержат калий, который снижает тревожность. А гриб Hericium erinaceus (еж гребнистый) может стимулировать синтез фактора роста нервов, что может повлиять на предотвращение нервно-психических расстройств, включая депрессию.

Напомним, американские ученые выяснили, что грибы могут компенсировать дефицит многих микроэлементов, если постоянно их употреблять. Например, если употреблять в пищу 84 граммов грибов в день, организм сможет компенсировать 3,5 мг глутатиона и 2,2 мг ерготионеина — природного антиоксиданта, который защищает клетки кожи и снимает раздражение

Источник: ScienceDaily