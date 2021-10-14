Представители ПЦУ и УПЦ подрались за храм под Винницей. Фото: spzh.news

https://racurs.ua/n161647-razborki-pravoslavnyh-predstaviteli-pcu-i-upc-podralis-pod-vinnicey-video.html

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Конфликт между верующими Православной церкви Украины и УПЦ Московского патриархата произошел в селе Новоживотов Винницкой области.

Столкновения возникли сегодня, 14 октября, в день праздника Покровы пресвятой Богородицы. Драку якобы затеял провокатор, оказавшийся в толпе верующих. Отмечается, что сотрудники полиции в конфликт не вмешивались и не пытались его прекратить. Толкотня между людьми попала на видео, сообщается в группе «Вартові еспресо» в Facebook.

«Руки забрал!», «Вы что делаете?!», «Что делается?!», «Что за дела?!» — восклицал кто-то из толпы.

Церковный конфликт в Новоживотове случается не впервые. По информации «Религиозной правды», 3 октября Свято-Покровский приход ПЦУ впервые зашел в храм после долгой судебной тяжбы и провел службу. А 5 октября, когда прихожане собрались на генеральную уборку в храме, на них напали сторонники Московского патриархата и некоторое время блокировали в храме. В целом же противостояние между группами верующих в селе началось в 2020 году, когда храм заняла ПЦУ.

Как известно, в январе 2019 года Православная церковь Украины получила томос о предоставлении автокефалии.

Напомним, священник одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата гулял в женской одежде на Волыни. Священнослужителя обнаружили на трассе вблизи Рожища, он был одет в женскую одежду и одноразовые перчатки.

Источник: «Вартові еспресо» в Facebook, «Религиозная правда»