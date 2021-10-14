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Ракурс
Международный день сельских женщин отмечают 15 октября. Фото: usaid.gov

15 октября — какой отмечают праздник

14 окт 2021, 21:53
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Церковный праздник 15 октября предусматривает чествование мучеников Куприна, Феоктиста и Иустины, которые жили в IV в. и погибли за веру в Иисуса Христа. Также в этот день в церкви чтят память блаженного Андрея.

Украинцы считали Истину и Киприана защитниками от бесов, колдунов и ведьм. Наши предки верили, если в этот день вести себя неосторожно, то могут напасть злые силы. Считалось, что больше всего страдают от них пьяницы или люди, пренебрегающие религиозными обязанностями.

Народные приметы и поверья на 15 октября:

  • Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.
  • Холодный ветер и ливень — к суровой зиме.
  • Если начался сильный листопад, то скоро похолодает.
  • Восточный или северный ветер — к холодной зиме.

В мире 15 октября отмечается Всемирный день сельских женщин — день, когда общество должно обратить внимание на то, что многие из женщин, проживающих в сельской местности, не имеют доступа к качественной медицине и сфере обслуживания, которые стали важной частью современной жизни.

Также в этот день празднуют Международный день белой трости, Международный день мытья рук и Всемирный день борьбы с раком груди. Кроме того, отмечается Всемирный день студента, День тигра и Национальный день грибов в США.


15 октября в истории:

  • 1583 год — украинские земли в составе Речи Посполитой перешла с юлианского на григорианский календарь.
  • 1615 — основано Киевское Богоявленское братство, которое в 1701 году преобразовано в Киево-Могилянскую академию.
  • 1964 год — состоялась официальная церемония запуска нефтепровода «Дружба»
  • 1981 год — основана американская группа Metallica
  • 2003 год — Китай успешно отправил человека в космос.

Напомним, в сентябре Кабинет согласовал указ президента об установлении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.

Источник: Ракурс


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