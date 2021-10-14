Международный день сельских женщин отмечают 15 октября. Фото: usaid.gov

https://racurs.ua/n161650-15-oktyabrya-kakoy-otmechaut-prazdnik.html

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Церковный праздник 15 октября предусматривает чествование мучеников Куприна, Феоктиста и Иустины, которые жили в IV в. и погибли за веру в Иисуса Христа. Также в этот день в церкви чтят память блаженного Андрея.

Украинцы считали Истину и Киприана защитниками от бесов, колдунов и ведьм. Наши предки верили, если в этот день вести себя неосторожно, то могут напасть злые силы. Считалось, что больше всего страдают от них пьяницы или люди, пренебрегающие религиозными обязанностями.

Народные приметы и поверья на 15 октября:

Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.

Холодный ветер и ливень — к суровой зиме.

Если начался сильный листопад, то скоро похолодает.

Восточный или северный ветер — к холодной зиме.

В мире 15 октября отмечается Всемирный день сельских женщин — день, когда общество должно обратить внимание на то, что многие из женщин, проживающих в сельской местности, не имеют доступа к качественной медицине и сфере обслуживания, которые стали важной частью современной жизни.

Также в этот день празднуют Международный день белой трости, Международный день мытья рук и Всемирный день борьбы с раком груди. Кроме того, отмечается Всемирный день студента, День тигра и Национальный день грибов в США.

15 октября в истории:

1583 год — украинские земли в составе Речи Посполитой перешла с юлианского на григорианский календарь.

1615 — основано Киевское Богоявленское братство, которое в 1701 году преобразовано в Киево-Могилянскую академию.

1964 год — состоялась официальная церемония запуска нефтепровода «Дружба»

1981 год — основана американская группа Metallica

2003 год — Китай успешно отправил человека в космос.

Напомним, в сентябре Кабинет согласовал указ президента об установлении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.