Список профессий для обязательной вакцинации будет постоянно обновляться - Минздрав

https://racurs.ua/n161651-spisok-professiy-dlya-obyazatelnoy-vakcinacii-budet-postoyanno-obnovlyatsya-minzdrav.html

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Списки профессий на обязательную вакцинацию не останутся статичными — профессии в нем будут постоянно обновляться. Скорее всего — еженедельно.

Об этом заявил 14 октября в эфире «Украинского радио» главный санврач Украины Игорь Кузин.

Мы будем постоянно пересматривать такой список, потому что мы понимаем, что многие объекты, в частности критической инфраструктуры, должны работать даже при красной зоне. Сейчас нарабатывается этот список, — рассказал он.

При этом на данном этапе изменения списка профессий для обязательной вакцинации не планируется — в него не будут добавлять полицейских и кассиров супермаркетов, заверил Кузин.

Напомним, в Украине утвердили список профессий, для которых вакцинация является обязательной. Приказ 7 октября официально обнародовал Минздрав. Однако он вступит в силу не сразу.

Обязательная вакцинация от COVID-19 распространяется на педагогов и на чиновников центральной и местной власти. Минздрав планирует внести в этот список работников государственных учреждений и предприятий, обеспечивающих реализацию политики центральных органов власти и работающих на национальном и региональном уровне. То есть это те объекты, деятельность которых не может останавливаться при любых условиях, даже в условиях военного времени.

В этот перечень также должны войти социальные работники, контактирующие с людьми преклонного возраста и людьми с инвалидностью.