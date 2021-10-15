Протиковідні патрулі вийшли на вулиці «червоної» Херсонщини

Патрулі. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n161673-protykovidni-patruli-vyyshly-na-vulyci-chervonoyi-hersonschyny.html

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Карантин в Україні посилили на Херсонщині. З 15 жовтня в регіоні набрали чинності обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

У Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів. Про це повідомила прес-служба Херсонської міськради.

Опорні лікарні в Херсоні вже заповнені на понад 95%. Людей госпіталізують до лікарень, які знаходяться поряд із Херсоном. Щодо роботи громадського транспорту, то на маршрути міста вийшли тролейбуси й автобуси в повному складі.

Загальними правилами карантину в «червоній» зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім доставки

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх відвідувачів, працівників та організаторів «зеленого» COVID-сертифікату про повну вакцинацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні необхідно робити жорсткішим щонайменше в семи регіонах. Але з 15 жовтня в «червону» зону перевели тільки Херсонщину.