Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Патрулі. Фото: RT

Протиковідні патрулі вийшли на вулиці «червоної» Херсонщини

15 жов 2021, 16:55
999

Карантин в Україні посилили на Херсонщині. З 15 жовтня в регіоні набрали чинності обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

У Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів. Про це повідомила прес-служба Херсонської міськради.

Опорні лікарні в Херсоні вже заповнені на понад 95%. Людей госпіталізують до лікарень, які знаходяться поряд із Херсоном. Щодо роботи громадського транспорту, то на маршрути міста вийшли тролейбуси й автобуси в повному складі.

Загальними правилами карантину в «червоній» зоні забороняється:


  • робота закладів громадського харчування, окрім доставки
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх відвідувачів, працівників та організаторів «зеленого» COVID-сертифікату про повну вакцинацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні необхідно робити жорсткішим щонайменше в семи регіонах. Але з 15 жовтня в «червону» зону перевели тільки Херсонщину.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів