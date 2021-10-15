Показників “червоного” карантину досягли сім регіонів України

https://racurs.ua/ua/n161655-pokaznykiv-chervonogo-karantynu-dosyagly-sim-regioniv-ukrayiny-infografika.html

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Карантин в Україні необхідно робити жорсткішим щонайменше у семи регіонах. Але з 15 жовтня у «червону» зону перевели тільки Херсонщину.

Утім, відповідно до даних карти Міністрества охорони здоров’я, ще для семи областей треба «засвічувати» максимальний, «червоний» рівень епіднебезпеки.

У Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запоріжській, Луганській, Одеській, Сумській областях упродовж трьох днів підряд та більше перевищені показники завантаженості ліжок, кількості госпіталізованих пацієнтів, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів.

Станом на 15 жовтня в МОЗ віднесли до «помаранчевого» (попереджувального) рівня карантину вже 17 областей. У «жовтій», відносно безпечній зоні, перебувають Київ, Вінниця, Закарпаття, Прикарпаття, Кіровоградщина, Полтавська та Рівненська області.

Херсонська область опівночі офіційно перейшла у «червону» зону. Тепер на території регіону діють нові обмеження карантину.

Поки область перебуватиме у «червоній» зоні карантину, під забороною буде робота:

закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);

ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

непродовольчих ринків і магазинів;

спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Також забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини продовжують працювати без змін.

Обмеження не поширюються на заклади та масові заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів та учасників мають «зелений» сертифікат, який підтверджує повний курс вакцинації від коронавірусу.