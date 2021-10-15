Зеленський розповів ліцеїстам Запоріжжя про неіснуючий дуб на Хортиці

https://racurs.ua/ua/n161654-zelenskyy-rozpoviv-liceyistam-zaporijjya-pro-neisnuuchyy-dub-na-hortyci.html

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Президент Володимир Зеленський «переніс» 700-річний дуб з правого берега Запоріжжя на Хортицю. Спічрайтери глави держави помилилися з місцем, де росте знаменитий запорізький дуб.

Президент, коли на Покрову виступав перед ліцеїстами і згадав про місце, де традиційно присягают на вірність народу України — острів Хортицю, одне з місць базування Війська Запорізького у XVII столітті.

Хортиця була своєрідним форпостом у боротьбі проти різних ворогів. Саме тут зародився й кувався непереможний дух козацтва, який і в наш час допомагає нам боротися з ворогом, — заявив президент.

Він згадав й об'єкт, який не має жодного відношення до острова Хортиця — «700-річний дуб, біля якого, за легендою, гетьман Богдан Хмельницький збирав військо, а славетний кошовий отаман Іван Сірко з іншими козаками писав листа турецькому султану».

Насправді 700-річний запорізький дуб знаходиться не на острові Хортиця, а у правобережній частині Запоріжжя, у місцевості, яка називається Верхня Хортиця. Нині його висота становить 36 м, діаметр крони — 43 м, а обхват стовбура сягає понад 6 м.

Саме під цим дубом козаки писали знаменитий лист турецькому султанові. Вчені припускають, що насправді дубу понад 900 років, оскільки він нібито згадується в рукописі X століття літописця Костянтина Багрянородного.

Зеленський 14 жовтня здійснив візит на схід України — до Запоріжжя, Маріуполя та на лінію фронту.