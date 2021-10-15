З коронавірусом до лікарень потрапили 5 тис. хворих

https://racurs.ua/ua/n161653-z-koronavirusom-do-likaren-potrapyly-5-tys-hvoryh-infografika.html

Ракурс

Коронавірус 14 жовтня виявили в Україні у 13 тис. 624 людей. Серед нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 1 тис. 177 в дітей і 170 — у медпрацівників.

За минулу добу в лікарні привезли з коронавіусом 4 тис. 947 осіб, а померли від ускладнень «ковіду» 202 людини.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 млн 610 тис. 899 осіб, померли — 60 тис. 137.

Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані та отримали дві дози — 6 млн 364 тис. 933 людини. Загалом проведено 14 млн 159 тис. 120 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні — невакциновані.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 тис. 492), Дніпропетровській (1 тис. 332), Запорізькій (927), Житомирській (860) і Львівській (816) областях.

«Ракурс» повідомляв, що 14 жовтня у МОЗ повідомили про майже 20 тис. нових інфікованих і понад 400 смертей від коронавірусу. Уряд гарячково намагається збільшити відсоток вакцинованих.