Зеленський і Шефір рятували депозити з “Брокбізнесбанку” в обхід процедури

https://racurs.ua/ua/n161652-zelenskyy-i-shefir-ryatuvaly-depozyty-z-brokbiznesbanku-v-obhid-procedury.html

Ракурс

Нове розслідування «Схем» стосується Володимира Зеленського і Сергія Шефіра, які намагалися витягнути свої доларові депозити з «Брокбізнесбанку» Сергія Курченка в обхід законної процедури черговості. Коли у 2014 році десятки тисяч людей страждали від раптового «банкопаду», знаходились одиниці, які вигадували, як їм бути «рівнішими» за інших.

Цю схему Вищий господарський суд і Верховний суд України визнав такою, що не відповідає законодавству. У розслідуванні «Схем» «Зеленський, Шефір і банк Курченка» розповідається про те, як компанії-боржники «Брокбізнесбанку» під час його ліквідації підписували із Зеленським та Шефіром (у той час керівниками студії «Квартал 95») угоди, намагаючись вивести з-під застави майно на мільйони гривень. Зеленський та Шефір таким чином намагалися забрати з банку свої депозити в обхід визначеної законом черги.

Журналісти проаналізували судові рішення з відкритого Державного реєстру судових рішень. Нинішній президент України Зеленський тримав на депозиті у «Брокбізнесбанку» більше ніж 300 тис. дол., його помічник в ОП на громадських засадах Шефір — понад 400 тис. дол.

У 2014 році після введення в «Брокбізнесбанк» тимчасової адміністрації і після оголошення про ліквідацію банку обидва підписали низку угод із компаніями, що мали кредити у банку — про відступлення права вимоги за своїми депозитами.

Для компаній це була спроба не повертати банку борги та вивести з-під застави активи. А Шефір і Зеленський таким чином намагалися отримати не лише гарантовані державою 200 тис. грн, але й повернути більшу суму в обхід визначеної законом черги, за якою Фонд гарантування вкладів має повертати гроші.

Господарський суд Києва та Київський апеляційний господарський суд визнали припиненими борги компаній та зняли обтяження з майна. Однак у 2015 році Вищий господарський суд визнав, що ці дії не відповідали нормам Цивільного кодексу.

Нардеп від «Слуги народу» і голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у коментарі журналістам заявив, що подібні угоди є «неприпустимими». Однак, коли дізнався, що йдеться про Володимира Зеленського, зазначив, що «треба вивчати документи».

Журналісти документи надали, але до ефіру від Гетманцева та ОП додаткових коментарів не отримали.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив журналістам, що спроба забрати депозити поза встановленою законом черговістю — це спроба залізти в кишеню державі, яка внаслідок банкопаду була змушена латати велику діру в бюджеті державного Фонду гарантування вкладів.

«Брокбізнесбанк» почали ліквідовувати у червні 2014 року. З серпня 2013 року ним володів Сергій Курченко — олігарх, наближений до родини президента-втікача Віктора Януковича. СБУ повідомляла, що структури Сергія Курченка завдали державі збитків на 4 млрд грн.