Зеленский и Шефир спасали депозиты в «Брокбизнесбанке» в обход процедуры

https://racurs.ua/n161652-zelenskiy-i-shefir-spasali-depozity-v-brokbiznesbanke-v-obhod-procedury.html

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Новое расследование «Схем» касается Владимира Зеленского и Сергея Шефира, которые пытались вытянуть свои долларовые депозиты с «Брокбизнесбанка» Сергея Курченко в обход законной процедуры очередности. Когда в 2014 году десятки тысяч людей стаждалы от внезапного «банкопада», находились единицы, придумывавшие, как им быть «равнее» других.

Эту схему Высший хозяйственный суд и Верховный суд Украины признал не соответствующей законодательству. В расследовании «Схем» «Зеленский, Шефир и банк Курченко» рассказывается о том, как компании-должники «Брокбизнесбанка» во время его ликвидации подписывали с Зеленским и Шефиры (в то время руководителями студии «Квартал 95») сделки, пытаясь вывести из-под залога имущество на миллионы гривен. Зеленский и Шефир таким образом пытались забрать из банка свои депозиты в обход установленной законом очереди.

Журналисты проанализировали судебные решения по открытому Государственного реестра судебных решений. Нынешний президент Украины Зеленский держал на депозите в «Брокбизнесбанке» более 300 тыс. долл., его нынешний помощник на общественных началах Шефир — более 400 тыс. долл.

В 2014 году после введения в «Брокбизнесбанк» временной администрации и после объявления о ликвидации банка оба подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке — об уступке права требования по своим депозитам.

Для компаний это была попытка не возвращать банку долги и вывести из-под залога активы. А Шефир и Зеленский таким образом пытались получить не только гарантированные государством 200 тыс. грн, но и вернуть большую сумму в обход установленной законом очереди, по которой Фонд гарантирования вкладов должен возвращать деньги.

Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд признали прекращенными долги компаний и сняли обременение с имущества. Однако в 2015 году Высший хозяйственный суд признал, что эти действия не соответствовали нормам Гражданского кодекса.

Нардеп от «Слуги народа» и председатель комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев в комментарии журналистам заявил, что подобные соглашения является «недопустимыми». Однако, когда узнал, что речь идет о Владимире Зеленском, отметил, что «надо изучать документы».

Журналисты документы предоставили, но до эфира от Гетманцева и ОП дополнительных комментариев не получили.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса сказал журналистам, что попытка забрать депозиты вне установленной законом очередности — это попытка залезть в карман государству, которое вследствие банкопада было вынуждено латать большую дыру в бюджете государственного Фонда гарантирования вкладов.

«Брокбизнесбанк» начали ликвидировать в июне 2014 года. С августа 2013 года им владел Сергей Курченко — олигарх, близкий к семье президента беглого Виктора Януковича. СБУ сообщала, что структуры Сергея Курченко нанесли государству ущерб на 4 млрд грн.