С коронавирусом в больницы за сутки попали 5 тыс. больных

https://racurs.ua/n161653-s-koronavirusom-v-bolnicy-za-sutki-popali-5-tys-bolnyh-infografika.html

Ракурс

Коронавирус 14 октября диагностировали в Украине у 13 тыс. 624 человек. Среди новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 1 тыс. 177 у детей и 170 — у медработников.

За минувшие сутки в больницы привезли с коронавиусом 4 тыс. 947 человек, а умерли от осложнений «ковида» 202 человека.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за все время пандемии в Украине заболели уже 2 млн 610 тыс. 899 человек, умерли — 60 тыс. 137.

С начала прививочной кампании полностью вакцинированы и получили две дозы — 6 млн 364 тыс. 933 человека. Всего проведено 14 млн 159 тыс. 120 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные пациенты.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 492), Днепропетровской (1 тыс. 332), Запорожской (927), Житомирской (860) и Львовской (816) областях.

«Ракурс» сообщал, что 14 октября в Минздраве сообщили о почти 20 тыс. новых инфицированных и о смерти более 400 больных от усложниений коронавируса. Правительство тем временем пытается увеличить процент вакцинированных.