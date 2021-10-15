Зеленский рассказал лицеистам Запорожья о несуществующем дубе на Хортице

Зеленский рассказал лицеистам Запорожье о несуществующем дубе на Хортице

https://racurs.ua/n161654-zelenskiy-rasskazal-liceistam-zaporoje-o-nesuschestvuuschem-dube-na-hortice.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский «перенес» 700-летний дуб с правого берега Запорожья на Хортицу. Спичрайтеры главы государства ошиблись с местом, где растет знаменитый запорожский дуб.

Президент 14 октября, на Покров и в День украинского казачества, выступал перед лицеистами и вспомнил о месте, где традиционно присягают на верность народу Украины — остров Хортицу, одно из мест базирования Войска Запорожского в XVII веке.

Хортица была своеобразным форпостом в борьбе против различных врагов. Именно здесь зародился и ковался непобедимый дух казачества, который и в наше время помогает нам бороться с врагом, — заявил президент.

Он вспомнил и объект, который не имеет никакого отношения к острову Хортица — «700-летний дуб, возле которого, по легенде, Богдан Хмельницкий собирал войско, а славный кошевой атаман Иван Сирко с другими казаками писал письмо турецкому султану».

На самом деле 700-летний запорожский дуб находится не на острове Хортица, а в правобережной части Запорожья, в местности, которая называется Верхняя Хортица. Сейчас его высота составляет 36 м, диаметр кроны — 43 м, а обхват ствола достигает более 6 м.

Именно под этим дубом казаки якобы писали знаменитое письмо турецкому султану. Ученые предполагают, что на самом деле дубу более 900 лет, так как он якобы упоминается в рукописи X века летописца Константина Багрянородного.

Зеленский 14 октября совершил визит на восток Украины — в Запорожье, Мариуполь и на линию фронта.