Показателей «красного» карантина достигли семь регионов Украины

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Карантин в Украине необходимо делать жестче минимум в семи регионах. Но с 15 октября в «красную» зону перевели только Херсонщину.

Впрочем, согласно данным карты Министрества здравоохранения, еще для семи областей надо «зажигать» максимальный «красный» уровень эпидбезопасности.

В Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской областях в течение трех дней подряд и более превышены показатели загруженности коек, количества госпитализированных пациентов, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19, уровень роста общего количества госпитализированных пациентов.

По состоянию на 15 октября в Минздраве отнесли к «оранжевому» (предупредительному) уровню карантина уже 17 областей. В «желтой», относительно безопасной зоне, находятся Киев, Винница, Закарпатье, Прикарпатье, Кировоград, Полтавская и Ровенская области.

Херсонская область в полночь официально перешла в «красную» зону. Теперь на территории региона действуют новые ограничения карантина.

Пока область будет находиться в «красной» зоне карантина, под запретом будет работа:

заведений общественного питания (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Также запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины продолжают работать без изменений.

Ограничения не распространяются на учреждения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников имеют «зеленый» сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса.