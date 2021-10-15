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Ракурс
Карантин. Фото: RT

Противоковидные патрули вышли на улицы «красной» Херсонщины

15 окт 2021, 16:55
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Карантин в Украине усилили на Херсонщине. С 15 октября в регионе вступили в силу ограничения «красного» уровня эпидемической опасности.

В Херсоне работают 12 противоковидних патрулей. Об этом сообщила пресс-служба Херсонского горсовета.

Опорные больницы в Херсоне уже заполнены более чем 95%. Людей госпитализируют в больницы, которые находятся рядом с Херсоном. Общественный транспорт работает в полном объеме, на маршруты города вышли троллейбусы и автобусы.


Общими правилами карантина в «красной» зоне запрещается:

  • работа общепита, кроме доставки;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничения не будут применяться при условии наличия у всех посетителей, работников и организаторов «зеленого» COVID-сертификата о полной вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине необходимо ужесточать по меньшей мере в семи регионах. Но с 15 октября в «красную» зону перевели только Херсонщину.

Источник: Ракурс


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