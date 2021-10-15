Елизавете II запретили пить алкоголь

Елизавета. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n161672-elizavete-ii-zapretili-pit-alkogol.html

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Елизавета II, королева Великобритании, теперь не сможет пить алкоголь — такой запрет наложили врачи монарха.

Решение было принято исходя из заботы о здоровье Ее Величества перед празднованием 96-го дня рождения. Об этом сообщает Daily Star.

Известно, что Елизавета II выпивает порцию сухого мартини вечером перед ужином, а перед сном позволяет себе бокал шампанского. В то же время бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказывал, что в годы его работы при дворе Елизавета II предпочитала пить за ужином «сладкое немецкое вино».

Любительницами выпить в королевской семье были также мать королевы и ее сестра Маргарет. Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон предпочитала коктейль из джина и французского аперитива Дюбонне, а принцесса Маргарет была поклонницей крепких напитков.

Как рассказывал знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, во время визита принцессы в его ресторан он лично наблюдал ее нездоровые склонности.

Она начала с виски и пила в течение трех часов. Пепельницу приходилось менять каждые три минуты. Я очень удивился, что в итоге она все-таки попробовала мой фирменный пудинг, — заявил Рамзи.



Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II впервые рассказала о своем муже принце Филиппе после его смерти. Королева тронула воспоминаниями о любимом, с которым прожила всю жизнь, во время визита в Шотландию.

Источник: Daily star