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Ракурс
Елизавета. Фото: Сплетник

Елизавете II запретили пить алкоголь

15 окт 2021, 16:04
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Елизавета II, королева Великобритании, теперь не сможет пить алкоголь — такой запрет наложили врачи монарха.

Решение было принято исходя из заботы о здоровье Ее Величества перед празднованием 96-го дня рождения. Об этом сообщает Daily Star.

Известно, что Елизавета II выпивает порцию сухого мартини вечером перед ужином, а перед сном позволяет себе бокал шампанского. В то же время бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказывал, что в годы его работы при дворе Елизавета II предпочитала пить за ужином «сладкое немецкое вино».

Любительницами выпить в королевской семье были также мать королевы и ее сестра Маргарет. Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон предпочитала коктейль из джина и французского аперитива Дюбонне, а принцесса Маргарет была поклонницей крепких напитков.

Как рассказывал знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, во время визита принцессы в его ресторан он лично наблюдал ее нездоровые склонности.

Она начала с виски и пила в течение трех часов. Пепельницу приходилось менять каждые три минуты. Я очень удивился, что в итоге она все-таки попробовала мой фирменный пудинг, — заявил Рамзи.


Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II впервые рассказала о своем муже принце Филиппе после его смерти. Королева тронула воспоминаниями о любимом, с которым прожила всю жизнь, во время визита в Шотландию.

Источник: Daily star

Источник: Ракурс


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