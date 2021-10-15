Эксперты TOTISPHARMA GROUP рассказали, как правильно ухаживать за кожей в осенне-зимний период

Уход за кожей. Фото: Stock

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Ракурс

С наступлением холодов кожа лица и тела подвергается не совсем приятным изменениям. Количество себума уменьшается, что может быть хорошей новостью для обладательниц жирного типа кожи, но в остальном кожа становится сухой, начинает шелушиться и приобретает тусклый цвет.

О том, как перестроить ежедневный уход за кожей лица и тела, а также о том, какими средствами лучше пользоваться в этот период, рассказали специалисты TOTISPHARMA GROUP — эксклюзивного дистрибьютора уходовых средств премиальных брендов.

Уход за кожей осенью и зимой

В этот период часто можно заметить, что кожа стала тусклой, а ее текстура неоднородной. Это связано с тем, что в холодное время клетки кожи медленнее отшелушиваются, что может привести к появлению воспалений на лице.

Чтобы избежать этого, в холодное время года лучше использовать мягкие отшелушивающие средства. Вместо скраба использовать гоммаж или крем-эксфолиант с низким содержанием АНА- и ВНА-кислот.

Количество процедур зависит от типа кожи. Для нормальной и сухой кожи достаточно использовать эксфолианты раз в неделю, а для жирной — два раза в неделю.

Постоянные перепады температур — от теплого и сухого воздуха отапливаемых помещений до холодного воздуха улиц — настоящее испытание для кожи. Чтобы избежать чрезмерной сухости и шершавости, нужно обеспечить коже постоянное увлажнение.

Для этого в ежедневном уходе можно использовать помимо привычного увлажняющего крема сыворотки с гиалуроновой кислотой, азуленом и экстрактом центеллы азиатской.

Искать продукт с таким составом лучше среди профессиональной косметики — https://totis.ua/catalog/. Именно в таких средствах содержится высокая концентрация активных компонентов, что значительно увеличивает эффективность препарата.

Также дополнить свой домашний уход можно кремами и сыворотками с витамином С. Они помогут защитить кожу, стимулируют выработку коллагена, осветляют и укрепляют кожу.

Еще дерматологи и косметологи рекомендуют осенью и зимой использовать вместо гелей и пенок для умывания крем-гели или средства с кремовой или масляной формулой. У них более мягкое очищение, что поможет сохранить гидро-липидную мантию.

Не стоит забывать про защиту и увлажнение кожи тела, рук, стоп и губ. Каждый участок нуждается в увлажняющем креме, который можно наносить либо перед сном после вечернего душа, либо перед выходом, но не позднее чем за 30 минут.

Правильно подобранная косметика с учетом типа кожи и времени года поможет сохранить красоту и здоровье.