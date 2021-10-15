Труханов. Фото: УП

https://racurs.ua/n161670-truhanov-ne-sobiraetsya-vnosit-120-millionov-zaloga.html

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Геннадий Труханов, мер Одессы, не планирует вносить залог в 120 миллионов гривен в деле о коррупции.

Внести залог городской голова должен был до 19 октября. Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что Труханов обжаловал назначенную меру пресечения, что по закону отсрочило необходимость внесения денег на период апелляционного разбирательства.

До этого Высший антикоррупционный суд отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая требовала отправить Труханова в СИЗО с возможностью выхода на свободу под залог 120 млн грн. Вместо этого ему избрали меру пресечения в виде одного денежного залога — 30 млн 213 тыс. 300 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что Высший антикорсуд избрал Геннадию Труханову меру пресечения по новому подозрению — содержание под стражей или 30 млн залога. В частности, Труханов будет обязан сдать загранпаспорта.

Источник: Думская