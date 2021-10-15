Труханов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161670-truhanov-ne-zbyraietsya-vnosyty-120-milyoniv-zastavy.html

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Геннадій Труханов, мер Одеси, не планує вносити заставу в 120 мільйонів гривень у справі про корупцію.

Внести заставу міський голова повинен був до 19 жовтня. Про це повідомляє «Думская».

Зазначається, що Труханов оскаржив призначений запобіжний захід, що згідно із законом відстрочило необхідність внесення грошей на період апеляційного розгляду.

До цього Вищий антикорупційний суд відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка вимагала відправити Труханова в СІЗО з можливістю виходу на свободу під заставу 120 млн грн. Натомість йому обрали запобіжний захід у вигляді одного грошової застави — 30 млн 213 тис. 300 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Вищий антикорсуд обрав Геннадію Трухановому запобіжний захід за новою підозрою — утримання під вартою або 30 млн застави. Зокрема, Труханов буде зобов’язаний здати закордонного паспорта.

Джерело: Думская