Погода в Європі. Інфографіка: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n161669-teplo-i-minlyvyy-dosch-pogoda-na-vyhidni-karta.html

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Погода в Україні 16 жовтня переважатиме сонячна і тепла. У всіх регіонах небо буде безхмарним, а опади очікуються лише на півночі та у центральних регіонах.

Температура повітря сягатиме +17° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 16 жовтня здивує теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують 4−6° тепла, а вдень повітря прогріється до 12−14° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується по-осінньому тепла і сонячна. Стовпчики термометрів вночі впадуть до 2−4° тепла, а вдень піднімуться до 13−15° із позначкою плюс.

Погода в Одесі завтра зігріватиме теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 7−9° тепла, а вдень обіцяють 10−12° вище нуля.

Погодні умови у Львові у вихідні будуть сприятливими для прогулянок. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, а вдень обіцяють 11−13° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 жовтня прогнозується спокійна — потужних магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo