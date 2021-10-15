Погода в Европе. Инфографика: Gismeteo

https://racurs.ua/n161669-teplo-i-peremennyy-dojd-pogoda-na-vyhodnye-karta.html

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Погода в Украине 16 октября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах небо будет безоблачным, а осадки ожидаются только на севере и в центральных регионах.

Температура воздуха будет достигать +17° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 16 октября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют на уровне 4−6° тепла, а днем воздух прогреется до 12−14° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется по-осеннему теплая и солнечная. Столбики термометров ночью упадут до 2−4° тепла, а днем поднимутся до 13−15° с отметкой плюс.

Погода в Одессе завтра будет согревать теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 7−9° тепла, а днем обещают 10−12° выше нуля.

Погодные условия во Львове в выходные будут благоприятными для прогулок. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, а днем прогнозируют 11−13° тепла.

Геомагнитная обстановка Украины 16 октября прогнозируется спокойная — мощных магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo