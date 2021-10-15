35 млн дол. викрали шахраї в ОАЕ за допомогою діпфейк-голосу, фото - HowToGeek

https://racurs.ua/ua/n161668-35-mln-dol-vykraly-shahrayi-v-oae-za-dopomogou-dipfeyk-golosu.html

Ракурс

Злочинці пограбували банк в ОАЕ. Вони назвалися директором великої компанії: підробили його голос за допомогою технологій штучного інтелекту і переконали працівника банку перевести гроші на шахрайські рахунки.

Forbes повідомляє, що інцидент стався в січні 2020 року, але деталі оприлюднили тільки зараз.

Керівник одного з відділень банку (назва не розкривається) відповів на дзвінок, а людина, яка телефонувала, відрекомендувалася директором великої компанії, з яким керівник відділення нещодавно розмовляв.

Шахрай сказав співробітникові, що компанія укладає велику угоду на 35 млн дол., і переконав його перевести цю суму на нібито нові рахунки фірми. Співробітник нічого не запідозрив, оскільки голос директора нічим не відрізнявся від справжнього.

Також для переконливості шахрай відправив працівникові фальшиві електронні листи компанії і залучив до справи юриста.

Слідство з’ясувало, що злочинець використовував діпфейк-технологію для клонування мови і голосу директора. Загалом у шахрайській схемі співучасниками стали 17 осіб.

Викрадені гроші перевели на безліч банківських рахунків, розкиданих по всьому світу. Два з них відкриті в американському Centennial Bank, тому правоохоронні органи ОАЕ попросили допомоги у США.

Джерело: Forbes